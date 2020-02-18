Haberler » Güncel » Badem ağaçları erken çiçeklendi - Haber

Badem ağaçları erken çiçeklendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla bazı badem ağaçları erken çiçek açtı.

18.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:37
'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla bazı badem ağaçları erken çiçek açtı.
Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların ısınmaya başlamasıyla badem ağaçlarının beklenenden 10 gün erken çiçeklendiğini söyledi.
Badem ağaçlarının çiçek açmasını 'baharın müjdecisi' olarak ifade eden Şahin, mart ayının sonlarına doğru da badem çağlasının toplanmaya başlanacağını belirtti.
Şahin, baharın gelişinin tüm çiftçilere bol ve bereketli kazançlar getirmesini temenni etti.
Badem ağaçları erken çiçeklendi

Meclis Başkanı, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 18:06:30