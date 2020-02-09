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Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Datça Belediyesi'nce düzenlenen ve 3 gün süren Badem Çiçeği Festivali'ne İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Burdur, Isparta ve Antalya'dan gelen yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

09.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:42Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Büyükşehir Belediyesi ile Belediyesi'nce düzenlenen ve 3 gün süren Badem Çiçeği Festivali'ne İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Burdur, Isparta ve 'dan gelen yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Ziyaretçiler, bölgedeki badem çiçeği bahçelerinde gezip bol bol fotoğraf çekerek, ilçe merkezi ve Palamutbükü Mahallesi'nde kurulan panayır alanlarında yöreye has ürünlerin tadına baktı.

Datça bademi, badem ezmesi, zeytin ve zeytinyağı satın alarak bölge esnafının da yüzünü güldüren ziyaretçilerin büyük çoğunluğu ise Eski Datça Mahallesi'ne giderek, buradaki eski yapıları gezdi, Can Yücel evi ve sokağında alışveriş yaptı.

Festivalde, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası stant açarak coğrafi işaretini aldığı Muğla saraylısı ve Muğla Göce tarhanasının tanıtımını da gerçekleştirdi.


Antalya, Datça, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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