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Badem toplayan kuzenler, kanala düştü; 1'i öldü, 1'inin durumu ağır

Badem toplayan kuzenler, kanala düştü; 1'i öldü, 1'inin durumu ağırŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, badem toplamaya giden Burak Deveci (8) ile Osman Deveci (10) kuzenler, sulama kanalına düştü.

18.04.2020 01:17 | Son Güncelleme: 18.04.2020 01:18
Badem toplayan kuzenler, kanala düştü; 1'i öldü, 1'inin durumu ağır
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, badem toplamaya giden Burak Deveci (8) ile Osman Deveci (10) kuzenler, sulama kanalına düştü. Mahalle sakinlerice kanaldan çıkarılan çocuklardan Burak Deveci hayatını kaybederken, kuzeni Osman Deveci ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Bozova'nın kırsal Umutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre badem toplamaya giden amca çocukları Burak ve Osman Deveci, akşam eve dönerken tarlanın yakınında bulunan sulama kanalının üzerinden geçtikleri sırada dengelerini kaybederek düştü. Kuzenlerin suya düştüğünü gören mahalle sakinleri, akıntıya kapılan çocukları kurtarmak için kendi imkanlarıyla uğraş verdi. Bir süre sonra hareketsiz halde sudan çıkarılan 2 çocuğa ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Burak Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikesi devam eden Osman Deveci ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Badem toplayan kuzenler, kanala düştü; 1’i öldü, 1’inin durumu ağır

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Bozova, Güncel
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