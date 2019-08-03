Bademli Festivali'nde Uğur Dündar'a büyük ilgi

Belgesel gösterimine katılan usta gazeteci Uğur Dündar ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Dündar gösterim öncesinde ise Ege'ye ilk zeytini getiren kişiyi açıkladı.

Gazetecilik yaşamında 50'inci yılını dolduran Uğur Dündar'ın hayatını anlatan ve yönetmenliğini gazeteci Gökmen Ulu'nun yaptığı belgesel İzmir, İstanbul ve Ankara galalarının ardından yurt çapında gösterimlere başladı. Turnenin ilk durağı ise bir köy oldu. Bademli Festivali'nde ki gösterime belgeselin yönetmeni gazeteci Gökmen Ulu ile birlikte usta gazeteci Uğur Dündar'da katıldı. Yöre halkı Dündar'a büyük ilgi gösterdi.

İLGİ İLE İZLENDİ

Dündar'ın çocukluğu, gençliği, okul yıllarının yanı sıra mesleki hayatı ile karakteristik özelliklerinin de anlatıldığı ve Dündar'ınhaberleri ve televizyon yayınlarından örnekler yer alan gösterim büyük ilgi ile izlendi. Gösterim öncesi bir konuşma yapan Bademli Mahallesi Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş; "Bu yıl 6'ıncısını düzenlediğimiz Bademli Festivali'nde Türkiye'nin 50 yılına damga vurmuş, hepimizin ilgi ve saygıyla takip ettiği büyük bir gazeteciyi konuk ediyoruz. Yaşantısı ile hepimize örnek olan Sayın Uğur Dündar'a ve belgeselin yönetmeni gazeteci Gökmen Ulu'ya katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Gökmen Ulu ise; "Bugün memleketimin en güzel yerlerinden biri olan, doğasıyla adeta bir cenneti andıran Bademli'de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çocukluk arkadaşlarım köyümüzün muhtarı Neslihan Kutlu Maraş ve değerli eşi Mustafa Maraş'a o küçük imkânları ile büyük işler yaptıkları, bütün Bademli sevenlerinin bu imeceye katılım sağladıkları ve bizi davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

EGE'YE İLK ZEYTİNİ GETİREN KİŞİYİ AÇIKLADI

Uğur Dündar ise konuşmasına Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil'in selamlarını getirdiğini söyleyerek başladı. Dündar'ın yakın dostu olan Müjdat Gezen ile aralarında herkes tarafından bilinen atışmaları ise izleyenleri gülümsetti. Dündar; "Bu sıcak ve güzel yaz gecesinde bir gazetecinin sıra dışı serüvenini seyretmek için zahmet buyurup buraya geldiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Çeşme'den geldim buraya, gelirken de Türkiye'nin iki büyük değerinin selamlarını getirdim. Birisi mitolojide de yeri olan ve tarihi bilgilere göre Ege'ye ilk zeytini getiren kişi olarak adı geçen kadim tiyatrocu dostumuz Müjdat Gezen, yani Müjdat Gezen'in hayatı ile kıyaslandığında benim yarım asırlık mesleki geçmişim çok kısa kalıyor. Çünkü onun asırlara sirayet eden bir öyküsü var. Diğeri ise İzmir'in çok değerli bir evladı, benim de değerli kardeşim Yılmaz Özdil" dedi.

Dündar; "Kardeşim Gökmen Ulu'nun çok büyük gayretlerle ve özveriyle hazırladığı bu belgesel aslında televizyonculuğun, gazeteciliğin, güç odaklarına hizmet için değil de, halkın gerçekleri öğrenme adına kullanıldığında, toplum yararına ne büyük işler yapılabileceğini gösteren bir olaylar zinciridir. Bu yaşıma kadar yaptığım bütün işlerde zerrece katkısı olan bütün arkadaşlarıma, bütün emekçi kardeşlerime sonsuz müteşekkirim. Bu işler tek başına yapılacak işler değil" dedi.

Gösterimin ardından vatandaşlar Uğur Dündar'a yoğun ilgi gösterdi. Belgeselin 9 Ağustos Cuma günü ise Kuşadası'nda gösterileceği açıklandı.