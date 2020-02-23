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Badminton: Avusturya Açık

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren Avusturya Açık Badminton Turnuvası'nda 2 madalya kazandı.

23.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:28Badminton: Avusturya Açık
, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren Açık Badminton Turnuvası'nda 2 madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 gün süren organizasyonda 323 sporcu mücadele etti.
Milli badmintonculardan Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Nazlıcan-Bengisu ikilisi, finalde Japon Tsukiko Yasaki-Erika Yokoyama çiftine 2-0 yenildi.
Tek kadınlarda mücadele eden Aliye Demirbağ ise bronz madalya elde etti.

Avusturya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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