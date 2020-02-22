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Badminton: Barcelona Masters 2020

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Barcelona Masters 2020'ye çeyrek finalde veda etti.

22.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:42Badminton: Barcelona Masters 2020
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Masters 2020'ye çeyrek finalde veda etti.
İspanya'da düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren organizasyonda Türkiye'yi, Neslihan Yiğit temsil etti.
Tek kadınlarda ilk turda Danimarkalı Line Christophersen'i 2-1, ikinci turda Finlandiya'dan Airi Mikkela'yı 2-0 yenen milli badmintoncu, çeyrek finale yükseldi.
Neslihan, çeyrek finalde ise Taylandlı Pornpawee Chochuwong'a 22-20 ve 21-9'luk setlerle 2-0 mağlup oldu.
Londra 2012'de mücadele eden Neslihan, badmintonda olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçmişti.

Neslihan Yiğit, Barcelona, Spor

Kaynak: AA

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