Haberler » Spor » Badminton bölgesi birincisi Hafik oldu - Spor

Badminton bölgesi birincisi Hafik oldu

Okul Sporları Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan "Okullar arası badminton gençler grup müsabakaları" Adıyaman'da yapıldı.

19.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:47Badminton bölgesi birincisi Hafik oldu
Okul Sporları Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan "Okullar arası badminton gençler grup müsabakaları" 'da yapıldı.

Adıyaman salonunda yapılan heyecan dolu grup maçlarına birçok ilden yaklaşık 220 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren grup maçlarına Sivas'ı temsilen katılan Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi badminton kız takımı rakiplerini tek tek yenerek birinci oldu ve zirvedeki yerini aldı.

Türkiye birinciliğine katılmaya hak kazanan Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi badminton kız takımı, ilçeye büyük bir coşku ile döndü. Türkiye birinciliği ise 27 Şubat-1 Mart'ta Elazığ'da yapılacak. - SİVAS

Adıyaman, Hafik, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:13  2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
10:05  19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:44  Niko Kovac kimdir? Niko Kovac kaç yaşında, nereli?
09:29  Sema Öztürk kimdir? Sema Öztürk kaç yaşında, nereli? Sema Öztürk dizileri
08:59  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 975. hafta Şans Topu sonucu
19.02.2020 10:50:49