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Badminton'da Manisa Başarısı

Manisa'da gerçekleşen Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun sporcularının bulunduğu kız ve erkek takımları birincilik elde etti.

08.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:51Badminton'da Manisa Başarısı

5 sporcumuzun bulunduğu kız ve erkek takımları, 14-16 Şubat tarihleri arasında 'de düzenlenecek çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarının Manisa ayağı sona erdi. Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara Aydın, Eskişehir, Denizli, Muğla, Bilecik, Kütahya, Afyon, Uşak, İzmir ve Manisa illerinden kız ve erkek takımları yarıştı. Düzenlenen turnuvaya 10 ilden 120 sporcu ve idareci ve antrenörler katıldı.

Kızlar ve Erkekler'de Birincilik

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun sporcularının bulunduğu kızlar Manisa il karması takımı A Grubunda karşılaştığı Aydın takımını 4-1, Eskişehir takımını 5-0, Denizli takımını 5-0'lık skorlarla geçerek A Grubunun 1'si oldu. Yine kulübümüz sporcularının bulunduğu erkek takımı da, Aydın takımını 5-0, Kütahya takımını 3-2 skorla geçerek C grubunda 1'lik elde etti.

Eskişehir'de Çeyrek Finallere Katılıyoruz

Müsabakalar sonucunda 1'lik elde eden kız ve erkek takımlarımız 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenecek olan Çeyrek Finallere katılma hakkını elde etti.


Eskişehir, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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