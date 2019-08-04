Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik: Altyapıda Avrupa'da ilk 10'dayız

"Tokyo Olimpiyatlarına tek kadınlarda kotamız garanti"

"Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi, yabancı takımların kamp merkezi haline geldi"

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, - Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) Başkanı Murat Özmekik, Ankara Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nı Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Özmekik, alt yapıya verdikleri önemi vurgulayarak, "Bu şampiyonaya 17 yaş altı, 15 yaş altı 147 sporcumuz katılıyor. Bu da Türk badmintonunda alt yapıya gösterdiğimiz önemi gösteriyor. Bizim sporcularımız Avrupa sıralamasında ilk 10'da yer alıyor" dedi.

Final müsabakalarında 5 kategoride de şampiyonluk beklediklerini ifade eden TBF Başkanı Murat Özmekik, "Şampiyonaya 4 ülke katılıyor. 147'si Türk sporcu olmak üzere 200 sporcu var. Final müsabakalarında 5 kategoride de şampiyonluk bekliyoruz. Bu şampiyonaya 17 yaş altı, 15 yaş altı 147 sporcu katılıyor. Bu da Türk badmintonunda altyapıya gösterdiğimiz önemi gösteriyor. Bu şampiyona Avrupa Federasyonu'nun yapmış olduğu, puan veren bir şampiyona" diye konuştu.

"ALTYAPIMIZ İYİ DURUMDA"

Altyapı anlamında önemli mesafeler kat edildiğini belirten Özmekik, "Özellikle altyapı sporcularımız, U17'de Nurullah şu anda burada tek erkeklerde 1'inci seri başı. 31 Ağutos-7 Eylül tarihlerinde Polonya'da Avrupa Şampiyonası var, bu sporcular Avrupa sıralamasında ilk 10'da görünüyor. Şu anda altyapıda çok iyi gidiyoruz. Bu turnuvayı da zaten sporcularımızın gelişmesi, puan alması, uluslararası alanda tecrübe kazanması, heyecanlarını gidermeleri amacıyla yapıyoruz. Katılımın az olmasının sebebi ise, biz U17 yaşta çok iyi olduğumuz ve sporcularımız Avrupa sıralamasında en üstte olduğu için ve Ankara'da aktarmalı havayollarıyla gelindiği için bu diğer ülkelere çok cazip gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"TOKYO OLİMPİYATLARINA TEK KADINLARDA KOTAMIZ GARANTİ"

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım durumunu değerlendiren Özmekik, "Şu anda kota puan müsabakalarına giderek hazırlanıyoruz. Tek erkeklerde Emre Lale, şu anda Malezya'da kampta. Tek kadınlarda Neslihan Yiğit, kadın sporcular arasında en önde olan sporcumuz. Aliye Demirbağ ve Özge Bayrak'la birlikte üçü de şu an kotanın içerisinde. Bu 3 sporcudan dünya sıralamasında en üstte olan olimpiyata gidebilecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı tek kadınlarda şu anda garantilemiş görünüyoruz. Tek erkeklerde Emre Lale 100'üncü sırada şu anda o da 80'in altına düşerse kota alabilir görünüyor. 18 Ağustos'ta İsviçre'nin Basel şehrinde yapılacak Dünya Şampiyonası var. Olimpiyatlara kota puan veren bir şampiyona. Bu yüzden önemli. Sporcularımız derece alıp, tur atlarsa iyi puan alacaklar" ifadelerini kullandı.

"BADMİNTON FEDERASYONU OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZİ YABANCI TAKIMLARIN KAMP MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Cezayir Milli Takımı'nın 1 aydır Ankara'da Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kampta olduğunu belirten Başkan Murat Özmekik, "Onların Eylül ayında Afrika Kupaları var ona hazırlanıyorlar. Cezayir milli takımının sporcuları daha çok bizim sporculardan faydalanıyor. Çünkü sporcularımız genelde onlardan daha iyi. Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi uluslararası biz kamp merkezi haline geldi. Biz onlardan günlük ücret alıyoruz. Dolayısıyla federasyonun gelirlerine katkı sağlıyoruz" dedi.







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-Başkan Murat Özmekik'in açıklamaları

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