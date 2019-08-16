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Badminton İl Birinciliği başladı

23-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacak olan sporcuların belirleneceği 13 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği müsabakaları başladı.

16.08.2019 16:26 Badminton İl Birinciliği başladı
23-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacak olan sporcuların belirleneceği 13 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği müsabakaları başladı.

Danişment Gazi Sosyal Tesislerinde 3 gün boyunca Badminton heyecanının yaşanacağı müsabakalar tekler, çiftler ve karışık mix kategorilerinde yapılıyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ilk dörde giren sporcuların Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacağı il birinciliği müsabakalarında mücadele eden tüm sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ

Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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