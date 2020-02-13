Haberler » Güncel » Badminton'ta Manisa Karması Eskişehir yolcusu - Haber

Badminton'ta Manisa Karması Eskişehir yolcusu

Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazanan Manisa karması, 14-16 Şubat tarihleri arasında Eskişehir'de oynanacak çeyrek final müsabakaları için karayolu ile hareket etti.

13.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:49Badminton'ta Manisa Karması Eskişehir yolcusu

3 - 5 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında kız ve erkek takımları, aldıkları başarılı sonuçlarla, çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Manisa kız ve erkek takımları, 14-16 Şubat tarihleri arasında 'de düzenlenecek çeyrek final müsabakaları için karayolu ile hareket etti. Kafilede Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun Badminton Antrenörü Hatice Tokmakçı, ve sporcularımız Miraç Koçağa, Burak Sağlam, Muhammed Uslu ve Zehra Issımen de yer aldı.

Manisa takımının başında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun Badminton Antrenörü Hatice Tokmakçı, "Bir antrenör ve 4 sporcumuz ile turnuvaya katılıyoruz. Kula ilçesinden de sporcular, Manisa karma takımlarında yer aldı. Hedefimiz, turnuvada başarılı olup Manisa'yı yarı finale taşımak. Şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.


Eskişehir, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 16:17:50