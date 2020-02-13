Badminton'ta Manisa Karması Eskişehir yolcusu

3 - 5 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında Manisa kız ve erkek takımları, aldıkları başarılı sonuçlarla, çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Manisa kız ve erkek takımları, 14-16 Şubat tarihleri arasında Eskişehir 'de düzenlenecek çeyrek final müsabakaları için karayolu ile hareket etti. Kafilede Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun Badminton Antrenörü Hatice Tokmakçı, ve sporcularımız Miraç Koçağa, Burak Sağlam, Muhammed Uslu ve Zehra Issımen de yer aldı.

Manisa takımının başında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun Badminton Antrenörü Hatice Tokmakçı, "Bir antrenör ve 4 sporcumuz ile turnuvaya katılıyoruz. Kula ilçesinden de sporcular, Manisa karma takımlarında yer aldı. Hedefimiz, turnuvada başarılı olup Manisa'yı yarı finale taşımak. Şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.