Haberler » Yaşam » Badminton Turnuvası sona erdi

Badminton Turnuvası sona erdi

Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında badminton müsabakaları sona erdi.

15.10.2019 12:44Badminton Turnuvası sona erdi
Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında badminton müsabakaları sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcuların heyecanı görülmeye değerdi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yıldız konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sporcularımızı tebrik ediyorum. Kendileriyle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Öte yandan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından ödülleri takdim edildi. - BİLECİK

Aslan Yıldız, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
14:08 Bağımsız Türkiye Partisi'nden Başkan Tekin'e ziyaret
14:08 MSB: " Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini...
14:07 Şehit ve gazi yakınlarından Başkan Aydın'a teşekkür
14:05 Başkan Aydın'dan çiftçi kadınlara sürpriz ziyaret
13:46 Kütahya'da kıran kırana 'Tahtalı araba' yarışı
12:44 Badminton Turnuvası sona erdi
12:26 Alaşehir Ülkü Ocaklarından Mehmetçik'e üzüm desteği
15.10.2019 14:42:49