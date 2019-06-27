27.06.2019 14:28
Haberler » Spor » Haber

"Badminton'u kitlelere ulaştıracak ve sevdireceğiz"

"Badminton

Badminton Federasyonu Genel Sekreteri Hayati Kısacık, federasyonlarının antrenörlük kurslarına ilişkin, "Aramıza yeni katılacak antrenör arkadaşlarımızla bu sporu kitlelere ulaştıracak ve sevdireceğiz.

Badminton Federasyonu Genel Sekreteri Hayati Kısacık, federasyonlarının antrenörlük kurslarına ilişkin, "Aramıza yeni katılacak antrenör arkadaşlarımızla bu sporu kitlelere ulaştıracak ve sevdireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Kısacık, Adana 'da düzenlenen badminton 1. ve 2. kademe antrenörlük kurslarında incelemelerde bulundu.
Burada konuşan Kısacık, kendisini ağırlayan Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'a teşekkür ederek, "Abdulkadir Ataşbak, badminton sporunun tanınması ve yayılması için elinden geleni yapıyor. Bu bağlamda kendisine şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Kısacık, şunları kaydetti:
"Adana'da 15 Haziran'dan bu yana devam eden 1. ve 2. kademe antrenörlük kursumuz var. Katılımcı sayısının yüksek olması bizleri badmintonun yarınları adına umutlandırmıştır. Aramıza yeni katılacak antrenör arkadaşlarımızla bu sporu kitlelere ulaştıracak ve sevdireceğiz."
Ataşbak da her branş için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildirdi.
Kaynak: AA
adana , kadem , badminton federasyonu , badminton , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:26 Van Büyükşehir Belediyespor için marş yazdı
16:26 Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 7 imza (3)
16:25 Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 7 imza (2)
16:24 Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 7 imza (1)
16:23 Çatak'ta rafting heyecanı
16:13 Milli sporculardan Başkan Pekyatırmacı'ya ziyaret
16:11 Galatasaray'dan Erol Can Çinko'ya teşekkür