Haberler » Spor » Badminton yıldızlar il birincileri belli oldu - Spor

Badminton yıldızlar il birincileri belli oldu

Okullar Arası Badminton Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

05.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:35Badminton yıldızlar il birincileri belli oldu
Okullar Arası Badminton Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

Gençlik ve İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Badminton Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları bugün oynanan final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Mete Adanır Spor Salonunda düzenlenen il birinciliği müsabakalarına 5 kız takımı, 5 erkek takımı toplamda 50 sporcu katılım sağladı.

Çekişmeli geçen maçların sonunda erkeklerde dereceye giren ilk üç takım, kızlar kategorisinde ise dereceye giren ilk iki takım 20-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Amasya (Merzifon), Giresun ve Erzurum'da yapılacak olan Badminton Yıldızlar Grup Müsabakalarında Samsun'u temsilen yarışacaklar.

Dereceye yapan takımlara madalya ve kupaları; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak, okul müdürleri ve antrenörleri tarafından takdim edildi.

Dereceye giren takımlar

Erkekler kategorisinde Samsun Özel Bil Ortaokulu, Bafra Atatürk Ortaokulu, İlkadim Baruthane Ortaokulu ve Seyfi Demirsoy Ortaokulu dereceye girdi. Kızlar kategorisinde ise Bafra Atatürk Ortaokulu, İlkadım Baruthane Ortaokulu, Seyfi Demirsoy Ortaokulu ve Tevfik İleri Ortaokulu dereceye giren takımlar oldular. - SAMSUN

İlkadım, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 17:27:12