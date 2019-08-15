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Badmintoncular Bulgaristan'dan madalyayla döndü

Erzincanlı milli badmintoncular Bulgaristan'da üçüncü oldu.

15.08.2019 11:17 Badmintoncular Bulgaristan'dan madalyayla döndü
Erzincanlı milli badmintoncular Bulgaristan'da üçüncü oldu.

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılan Badminton büyükler turnuvasında Erzincanlı milli sporcular üçüncü oldular. 42 ülkenin katılımıyla yapılan Uluslararası Turnuvada Emre Sönmez/Zehra Erdem karışık çiftlerde üçüncü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandı. Sırasıyla Fransız, Rus, Sırp rakiplerini yenen milli sporcular yarı finalde Kanadalı güçlü rakiplerini yenilerek üçüncülükle turnuvayı bitirdiler.

Turnuvayla ilgili görüş bildiren Milli Takım Antrenörleri Murat Sönmez, "Sporcularımız Bulgaristan'da önemli bir başarı almışlardır. 42 ülkenin katıldığı büyükler turnuvasında sporcularımızın almış oldukları bu sonuç bizim ve ülkemiz açısından ilerisi için önemli bir sonuçtur." dedi. - ERZİNCAN

Bulgaristan, Sofya, Spor

Kaynak: İHA

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