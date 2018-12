Badmintonda 11 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:42



ANKARA/ DHATürkiye Badminton Federasyonu faaliyet programında yer alan 11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası 29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Ankara'da yapıldı.Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 4 gün süren şampiyonaya 45 ilden, 162 kulüp ve 510 sporcu katıldı.Federasyon Başkanı Murat Özmekik, şampiyona ile ilgili şunları söyledi;"11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, alt yapımızın gelişmesi açısından federasyonumuz ve antrenörlerimiz için çok önemli. En başarılı badmintoncular bu yaş aralığında yetişmeye başlıyor ve geleceğin Özge Bayrak ve Neslihan Yiğit'leri bu şekilde yetişiyor. Müsabakamıza katılan ve derece elde eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederim."Madalya mücadelesi sonunda sonuçlar şöyle;ÇİFT KIZLAR1 Aleyna Korkut+Elif Rabia Şimşek - Erzincan Telekom Spor Kulübü.2 Defne Ilgın Koçak+Yağmur Ayça Yoldaş - Samsun İlkadım Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü D/Edirne Gençlik Spor Kulübü Derneği3 Elifnur Demir+Zeynep Berre Ocakoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü3 Zişan Yaren Ceylan+Şeyma Buket Koç - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor KulübüÇİFT ERKEKLER1 Mert Seven+Mehmet Can Töremiş - Ankara Ego Spor Kulübü/Çorum Belediyesi Sk2 Muhammed Eren Bilgen+Cengizhan Yazıcı - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü3 Hamdi Alptuğ Çelikoğlu+Ali Hamza Doğan - Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği3 Gökay Göl+Emir Pekkaraca - Manisa Yunus Emre Belediye Spor KulübüKARIŞIK ÇİFTLER1 Yiğitcan Erol+Zeynep Berre Ocakoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü2 Muhammed Haşim Türksoy+Işılsu Artan - Ankara Ego Spor Kulübü3 Hasan Can Arslan+Eylül Azra Ak - Kayseri Talas Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü/Niğde ODTÜ Koleji Spor Kulübü3 Cengizhan Yazıcı+Meryem Güzel - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor KulübüTEK KIZLAR1 Aleyna Korkut - Erzincan Telekom Spor Kulübü.2 Yağmur Ayça Yoldaş - Edirne Gençlik Spor Kulübü Derneği3 Aysu Arslan - Samsun İlkadım Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü D3 Yağmur Tuana Yemişen - Eskişehir D.S.İ. Bentspor Kulübü DerneğiTEK ERKEKLER1 Mehmet Can Töremiş - Çorum Belediyesi Sk2 Mert Seven - Ankara Ego Spor Kulübü3 Muhammed Haşim Türksoy - Ankara Ego Spor Kulübü3 Yiğitcan Erol - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü