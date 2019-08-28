Badmintonda 13 yaş altı türkiye şampiyonası sona erdi

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 23-27 Ağustos tarihleri arasında Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı.

676 aday sporcularının katılımıyla gerçekleşen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda madalyalar sahibini buldu.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle;

Tek Erkekler: 1. Mehmet Can Töremiş, 2. Emre Mutlu, 3. Arda Doğaç Atan, 3. Veysel Taşdemir

Tek Bayanlar: 1. Aleyna Korkut, 2. Şevval Naz Işık, 3. Feyzanur Lale, 3. Aysu Arslan

Çift Erkekler: 1. Emre Mutlu-Veysel Taşdemir, 2. Mert Seven-Mehmet Can Töremiş3. Musa Demir-Arda Yıldırım, 3. Berkan Ateş-Muhammed Haşim Türksoy

Çift Bayanlar: 1. Talya Gerçeker-Zülal Pekez, 2. Aleyna Korkut-Elif Rabia Şimşek, 3. Zeynep Değirmenci-Sudem Karaca, 3.Aysu Arslan-Sümeyye Topaç

Karışık Çiftler: 1. Ali Devan Açıksu-Şevval Naz Işık, 2. Yiğitcan Erol-Zeynep Berre Ocakoğlu 3. Ahmet Bera Kuş-Defne Ilgın Koçak, 3. Ahmet Polat-Selen Güngör

Dereceye giren sporculara ödülleri Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Genel Sekreter Hayati Kısacık, Başkan Vekili Selçuk Yılmaz ve Badminton Federasyonu eski Başkanı Akın Taşkent tarafından verildi.

13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sonucunda teklerde ve çiftlerde final oynayan sporcular 13-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'da gerçekleşecek olan 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonasında mücadele edecekler.

Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik, "Alt yapı badminton sporcularımızın başarılarına şahit olmak gelecek adına umut veriyor. Badmintona emek veren sporcularımızı ileride olimpiyatlarda da görmek nasip olur İnşallah. Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Badminton Şampiyonasında da başarılarının devamını diliyor, derece yapan sporcu ve antrenörlerini tebrik ediyorum" dedi.