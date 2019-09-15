Haberler » Spor » Haber

Badmintonda 2 madalya

Belçika'da düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren uluslararası badminton turnuvası sona erdi.

15.09.2019 00:12Badmintonda 2 madalya
Belçika'da düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren uluslararası badminton turnuvası sona erdi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, Leuven kentinde 262 sporcunun katıldığı ve 4 gün süren turnuvada milli sporcular Neslihan Yiğit'in gümüş, Aliye Demirbağ'ın ise bronz madalya kazandığı bildirildi.
Milli sporcuların, Türkiye'yi Tokyo 2020'de temsil etmeye bir adım daha yaklaştığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Murat Özmekik, "Bizlere ülkemizi ve bayrağımızı temsil etme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Belçika, Tokyo, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:12 Beşiktaşlı taraftarlar Domagoj Vida'ya ateş püskürdü
12:05 Galatasaray'da Falcao, Diagne'yi solladı!
12:04 Erhan Erentürk kalesinde devleşti
12:01 Down sendromlu milli yüzücülerin hedefi şampiyonluk
12:01 Gazişehir gaziantep fk - beşiktaş maçının ardından
12:00 OSB Atletikspor 4 kupa aldı
11:59 Hasan Hüseyin Acar: "Denizlispor'u yenerek 3 puan alacağız"