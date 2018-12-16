Badmintonda 20 Madalyanın 14'ü Türk Sporculardan

Dünya ve Avrupa
Gençler Sıralaması'na puan veren Türkiye
Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, 13-16 Aralık
tarihleri arasında Ankara
Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapıldı.
Organizasyonda 11 ülkeden toplam 263 sporcu 3 gün boyunca madalya mücadelesi verdi. Müsabakalar sonunda ise 20 madalyanın 14'ünü Türk Badminton Milli Takımı kazandı. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum" dedi.
Sonuçlar ise şöyle;
Tek Kadınlar: 1. Betül Soner, 2. Zeynep Akdeniz
, 3/4 Ayça Özgür, 3/4 Bahar Sabancı
Tek Erkekler: 1/2 Marc Cardona, 1/2 Tomas Toledano, 3/4 Ernesto Baschwitz, 3/4 Miguel
San Luis
Çift Kadınlar: 1. Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, 2. Ece Sare Başakin, Zehra Erdem, 3/4 Zeynep Akdeniz, Selen Özdemir, 3/4 Yasemen Bektaş, Cansu Erçetin
Çift Erkekler: 1. Hasan Berkay
Günbaz, Yunus Emre Karakaş
, 2. Ernesto Baschwitz, Tomas Toledano, 3/4 Joan Monroy, Carlos Piris 3/4 Mehmet Salih
Öz, Arda Semercioglu
Karışık Çiftler: 1. Semih Baha Başakin, Ece Sare Başakin, 2. Hilmican Şimşek, Ceren Özdemir, 3/4 Semih Özgür Doğruer, Edanur Alan, 3/4 Erentürk Özder, Zeynep Özgen
- İstanbul
Türkiye,Avrupa
16 Aralık 2018 Pazar 19:05