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Badmintonda antrenör yetiştirme kursları Ankara'da başladı

Badmintonda 4. ve 5. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu ile Antrenör Gelişim Semineri, Türkiye Badminton Federasyonunun Olimpiyat Hazırlık Merkezinde başladı.

26.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:30 Badmintonda antrenör yetiştirme kursları Ankara'da başladı
Badmintonda 4. ve 5. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu ile Antrenör Gelişim Semineri, Badminton Federasyonunun Olimpiyat Hazırlık Merkezinde başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Endonezya'nın dört büyük kulübünden biri Mutiara'nın antrenörü Umar Aohmad Hamad'u antrenörlerin eğitimi için Türkiye'ye getirdiğini söyledi.
Badmintonda milli sporcular yetiştirerek Türkiye'deki şampiyonalarda derece kazandıran antrenörlerin eğitiminin önemini vurgulayan Özmekik, "Daha önce de Türkiye'de misafir ettiğimiz Endonezyalı antrenör Umar Aohmad Hamad ile Türk badmintonuna hizmet etmek amacıyla yeniden bir araya geldik. Düzenlediğimiz seminer ve kurslarımızla 100'e yakın badminton antrenörüne iki grup halinde eğitim verilecek. Türkiye'ye gelerek Türk antrenörlere eğitim veren Umar Hoca'ya teşekkürlerimi iletiyorum. 2020 yılında da antrenör eğitimlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hamad ise kurslara ve seminere katılan antrenörlerin motivasyonunu çok yüksek bulduğunu belirterek, "Bir şeyler öğrenmek için çabalayan antrenörlere eğitim vermek benim içinde ayrıcalıktır.
Badminton sporcularını da fiziksel olarak çok güçlü buldum. Antrenör ve sporcular, teknik olarak birbiriyle uyum içinde çalışıyorlar. Türkiye'de yeteri kadar badminton branşına uygun spor salonu olmamasına rağmen başarılı antrenörlerin yetişmesinde emeği geçen Murat Özmekik'e teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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