Badmintonda Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu

Fransa
'da düzenlenecek Badminton Avrupa
Takım Şampiyonası'nda Türkiye
'yi temsil edecek milli sporcular belirlendi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-16 Şubat 2020'de Lievin kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada Badminton Milli Takımı'nın kadrosunda şu sporcular yer alacak:
Çift erkekler: Emre Sönmez-Mehmet Çapar, Serdar Koca-Serhat Salım
Çift kadınlar: Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül-Zehra Erdem
Tek kadınlar: Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Büşra Ünlü
Tek erkekler: Emre Lale, Haktan Doğan, Murathan Eken