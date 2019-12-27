Badmintonda bronz madalya ve çeyrek final başarısı

Turkey junior Open 2019 müsabakaları 19 yaş altı şampiyonada Bergama Belediyespor Kulübü Badminton Takımı sporcusu Bahar Sabancı Milli Takım'dan partneri Nisanur TUNÇER ile çift bayanlar kategorisinde 3. olarak bronz madalyaya hak kazandılar.

Ayrıca 37 Ülkeden 241 sporcunun katıldığı Turkey Open 2019 Uluslararası Turnuva'nın büyükler kategorisinde Şevval Buse Alsoy ve Arzu Delibalta'da başarı göstererek çift bayanlar kategorisinde çeyrek final oynama hak kazandılar.

BAŞKAN KOŞTU; "BERGAMAMIZIN ADINI SPORDA HEP DUYURACAĞIZ"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren spora ve sporculara önem verdiklerinin altını çizen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergamamızın adını sporda hep duyurmaya özen gösteriyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın sporun her dalında faaliyetler göstermesi, boş zamanlarını değerlendirmesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak durması için sportif faaliyetlere daha çok önem vereceğiz. Çalışmanın sonucunda başarıda kaçınılmaz olarak beraberinde geliyor. Bu başarılarda hem bizi, hep sporcularımızı hem de ailelerini sevindiriyor" dedi.