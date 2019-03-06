Badmintonda Hırvatistan Kafilesi Belli Oldu

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ANKARA/ DHAAnkara'da düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Şampiyonası sona erdi.Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda 4 gün süren şampiyonada 39 ilden 78 kulüp ve 168 milli sporcu madalya mücadelesi verdi. Mücadele sonunda, tekler kategorisinde ilk 2 çiftler kategorisinde ise ilk 1 derecesi yapan sporcular Türkiye'yi Hırvatistan'da temsil etme imkanı kazandılar.Milli Badmintoncular, 5-7 Nisan 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde gerçekleşecek olan Valamar Junıor Open Badminton Turnuvası'na katılacaklar.Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek Milli Badmintonculara ödüllerini, Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Keçiören Ak Parti İlçe Başkanı aynı zamanda Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Av. Zafer Çoktan ve Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi adayı ve eski Halter Federasyonu Genel Sekreteri Necati Kılıç ve Türkiye Badminton Federasyonu Genel Sekreteri Hayati Kısacık takdim etti.Tek erkekler ve tek kızlarda; birinci 600 TL, ikinci 400 TL, üçüncüler 300'er TL ödül kazandı. Çiftlerde ise; birinci çift 300'er, ikinci çift 200'er, üçüncü çiftler de her bir sporcu 150'şer TL ödül kazandı.Başkan Özmekik, Turgut Altınok'a Milli Takım forması, RTE 2023 Badminton raketi ve plaket hediye etti.Ay yıldızlı bayrağı temsil edecek olan Badminton Milli Takım listesi şu şekilde:TEK ERKEKLER1 Sezgin Kelebek Erzincan Gençlik Spor Kulübü2 Hilmi Can Şimşek Çorum Belediyesi Sk3 Nurullah Saraç Ankara Ego Spor Kulübü3 Tayfun Taşdemir Bursa Osmangazi Belediye Spor KulübüTEK KIZLAR1 Bahar Yavru Ankara Ego Spor Kulübü2 Ayça Özgür Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü3 Zeynep Akdeniz İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor3 Ayşegül Yemişen Eskişehir D.S.İ. Bentspor Kulübü DerneğiÇİFT ERKEKLER1 Semih Baha Başakın/Serkan Uğurlu Erzincan Telekom Spor Kulübü./ Samsun İlkadım Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü D2 Yasin Karayel/ Sezgin Kelebek Erzincan Gençlik Spor Kulübü/ Erzincan Gençlik Spor Kulübü3 Taha Emirhan Budak/ Abdulsamet Özdemir Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği/ Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü3 Hasan Berkay Günbaz/ Yunus Emre Karakaş İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor/ İstanbul Gaziosmanpaşa BldÇİFT KIZLAR1 Sare Ece Başakın Zehra Erdem Erzincan Telekom Spor Kulübü/ Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği2 Yasemen Bektaş/ Cansu Erçetin Erzincan Telekom Spor Kulübü./ Erzincan Telekom Spor Kulübü.3 Azime Serttaş/ İrem Uysal Bursa Özübir Spor Kulübü/ Artvin Kafkas Spor Kulübü Derneği3 Zeynep Akdeniz/ Selen Özdemir İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor/ İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi GençlikKARIŞIK ÇİFTLER1 Semih Baha Başakın/ Zehra Erdem Erzincan Telekom Spor Kulübü./ Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü Derneği2 Serkan Uğurlu/ Sare Ece Başakın Samsun İlkadım Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü D/ Erzincan Telekom Spor Kulübü.3 Semih Özgür Doğruer/ Edanur Alan Bursa Yıldız Gençlik Spor Kulübü Derneği/İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü3 Barış Özkan/ Selen Özdemir İstanbul Plevne Lisesi Spor Kulübü/İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor