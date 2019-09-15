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Badmintonda millilerden 2 madalya

Belçika'nın Leuven kentinde 4 gün süren ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren turnuvada, milli sporcular Neslihan Yiğit gümüş, Aliye Demirbağ ise bronz madalya kazandı.

15.09.2019 10:54Badmintonda millilerden 2 madalya
Belçika'nın Leuven kentinde 4 gün süren ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren turnuvada, milli sporcular Neslihan Yiğit gümüş, Aliye Demirbağ ise bronz madalya kazandı.
Leuven'de 262 sporcunun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan mücadelesi verdiği Uluslararası Badminton Turnuvası sona erdi. Tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit sırasıyla İngiliz, Hint, Fransız ve Bulgar rakiplerini mağlup ederek finale çıktı. Yiğit, finalde Danimarkalı rakibine 2-1 yenilerek turnuvayı ikinci tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Aliye Demirbağ ise sırasıyla Hint, İspanyol ve Kanadalı rakiplerini geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Danimarkalı rakibine 2-0 yenilen Demirbağ, turnuvayı üçüncü olarak tamamlayarak bronz madalya kazandı.
Ay-yıldızlı sporcuları tebrik eden Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Bizlere ülkemizi ve bayrağımızı temsil etme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.



Neslihan Yiğit, Tokyo, Spor

Kaynak: DHA

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