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Badmintonda Türkiye'den 7 madalya

Slovenya'nın Medvode kentinde gerçekleşen U15 Medvode Forza Cup 2019 Badminton Turnuvası sona erdi.

01.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:28Badmintonda Türkiye'den 7 madalya

'nın Medvode kentinde gerçekleşen U15 Medvode Forza Cup 2019 Badminton Turnuvası sona erdi. turnuvayı 7 madalya ile tamamladı.

16 ülkeden 234 sporcunun 4 kategoride kürsü mücadelesi verdiği turnuvada, 15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalyanın sahibi oldu.

Madalya kazanan milli badmintoncular ise şöyle:

Tek Erkekler: 2'nci Mehmetcan Töremiş

Tek Bayanlar: 1'inci Ravza Bodur, 2'nci Tuğçe Damar

Çift Erkekler: 1'nci Buğra Aktaş - Mehmetcan Töremiş, 3'üncü Hüseyin Akif Koç - Melih Kağan Yavuz

Çift Bayanlar: 1'inci Ravza Bodur - Tuğçe Damar, 3'üncü Sıla Çiğdem - Sinem Yıldız



Slovenya, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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