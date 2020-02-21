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BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'inde (BAE) 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilmesiyle birlikte ülkede virüse yakalananların sayısı 11'e yükseldi.

21.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:56BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi
ABU Birleşik Arap Emirlikleri'inde (BAE) 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilmesiyle birlikte ülkede virüse yakalananların sayısı 11'e yükseldi.
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüse yakalanan Çin uyruklu bir kişiyle temas ettikleri anlaşılan 34 yaşındaki bir Filipinli ile 39 yaşındaki bir Bangladeşlide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için söz konusu kişilerle temas kuran herkesin sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.
Ülkede Kovid -19 tespit edilen kişi sayısı 11'e yükseldi.
BAE'de ilk Kovid-19 vakası 29 Ocak'ta Çin'in Vuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde görülmüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: AA

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