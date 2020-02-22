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BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilmesiyle birlikte ülkede virüse yakalananların sayısı 13'e çıktı.

22.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:42BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi
ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilmesiyle birlikte ülkede virüse yakalananların sayısı 13'e çıktı.
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İranlı 70 yaşındaki bir erkek turist ile 64 yaşındaki eşinde Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için söz konusu kişilerle temas kuran herkesin sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.
Ülkede Kovid -19 tespit edilen kişi sayısı 13'e yükselirken, bunların 3'ü tedavi edilerek sağlığına kavuştu.
BAE'de ilk Kovid-19 vakası 29 Ocak'ta Çin'in Vuhan kentinden gelen bir ailenin fertlerinde görülmüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri, turist, Güncel

Kaynak: AA

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