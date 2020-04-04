BAE'de aç kalan develer yolcuların ekmeği yedi
Birleşik Arap Emirlikler'inde aç kalan develer yoldan geçen araçları durdurdu.
04.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:15
Birleşik Arap Emirlikleri'nde çölden geçen yollardan biri aç kalan develerle çevrildi. Yiyecek bulmak için araçları durduran develere sürücü koltuğunun yanında oturan kişi tarafından yiyecek verildi. Hem o anları kaydeden hem de develere ekmek veren kişi, sürücü koltuğunda oturan arkadaşına ise korku dolu anlar yaşattı. - DUBAİ
Kaynak: İHA
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