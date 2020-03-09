BAE'de korona virüsü vaka sayısı 59'a ulaştı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 14 yeni korona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 59'a yükseldiği açıklandı.
09.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:50
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 14 yeni korona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 59'a yükseldiği açıklandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü hızla dünyaya yayılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülke genelinde 14 kişide daha korona virüsü vakasına rastlandığı belirtildi. Yeni vakaların ardından ülkedeki toplam vaka sayısı da 59'a yükseldi.
Yeni vakaların arasında Bangladeş, Nepal, İtalya, Rusya, Suriye ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu ifade edildi. - DUBAİ
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü hızla dünyaya yayılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülke genelinde 14 kişide daha korona virüsü vakasına rastlandığı belirtildi. Yeni vakaların ardından ülkedeki toplam vaka sayısı da 59'a yükseldi.
Yeni vakaların arasında Bangladeş, Nepal, İtalya, Rusya, Suriye ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu ifade edildi. - DUBAİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :BAE'de korona virüsü vaka sayısı 59'a ulaştı
Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi