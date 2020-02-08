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BAE'de korona virüsü vakası 7'ye yükseldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha korona virüsünün tespit edilmesiyle vaka sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

08.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:15BAE'de korona virüsü vakası 7'ye yükseldi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha korona virüsünün tespit edilmesiyle vaka sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE'de 2 kişi de daha korona virüsü tespit edildiği ve vaka sayısını 7'ye yükseldiği belirtildi. Vakaların ülkede süren periyodik taramaları sonucu tespit edildiği belirtildi. Ayrıca teşhis konulan hastaların durumunun stabil olduğu ve tıbbi gözlem altında oldukları belirtildi.
Ayrıca bakanlık, tüm önleyici tedbirlerin alındığını ve BAE vatandaşlarının güvenliğini sağlama noktasında ülkedeki tüm departmanlar ve ilgili makamların koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.
(İHA)

Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel

Kaynak: İHA

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