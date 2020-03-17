BAE'de koronavirüs nedeniyle tüm ibadethaneler 1 ay süreyle kapatıldı
ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelindeki tüm ibadethaneler 4 hafta süreyle kapatıldı.
17.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:24
ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelindeki tüm ibadethaneler 4 hafta süreyle kapatıldı.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Sağlık Bakanlığının talimatları ve Fetva Kurulunun fetvası doğrultusunda ülke genelindeki camiler ve gayrimüslimlerin ibadethanelerinin 1 ay süreyle kapatılması kararı alındı.
Kararın bir ay sonra yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.
BAE'de Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 85'e yükselmişti.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Sağlık Bakanlığının talimatları ve Fetva Kurulunun fetvası doğrultusunda ülke genelindeki camiler ve gayrimüslimlerin ibadethanelerinin 1 ay süreyle kapatılması kararı alındı.
Kararın bir ay sonra yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.
BAE'de Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 85'e yükselmişti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel
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