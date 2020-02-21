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BAE'de koronavirüse yakalananların sayısı 11'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede virüse yakalananların sayısı 11'e yükseldi.

21.02.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:28

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüse yakalanan Çin uyruklu bir kişiyle temas ettikleri anlaşılan 34 yaşındaki bir Filipinli ile 39 yaşındaki bir Bangladeşlide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için söz konusu kişilerle temas kuran herkesin sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.

Ülkede Kovid -19 tespit edilen kişi sayısı 11'e yükseldi. BAE'de ilk Kovid-19 vakası 29 Ocak'ta Çin'in Vuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde görülmüştü.

LÜBNAN'DA, İRAN'DAN GELEN BİR YOLCUDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Hassan, 45 yaşındaki kadının karantina altına alındığını duyururken, iki kişinin daha tedavi altına alındığını belirtti.

İRAN'DA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın Kum kentinde çarşamba günü solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ifade etti. Cihanpur, ayrıca, koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.

Öte yandan, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile telefonda görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler" dedi.

İSRAİL'DE DE İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

İsrail Sağlık Bakanlığı, Japonya'da karantinaya alınan ve daha sonra tahliye edilerek İsrail'e getirilen 11 İsrailliden birinde koronavirüs görüldüğünü açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 238'e, toplam vaka sayısı ise 75 bin 465'e yükseldi. Dünya genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 247'ye çıktı.

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BAE'de koronavirüse yakalananların sayısı 11'e yükseldi

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