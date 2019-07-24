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BAE'de öğrencilere Çince dersi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gelecek yıldan itibaren ortaokullarda öğrencilere Çince dersi verilecek.

24.07.2019 15:46 BAE'de öğrencilere Çince dersi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gelecek yıldan itibaren ortaokullarda öğrencilere Çince dersi verilecek.

BAE Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek yıldan itibaren ortaokul öğrencilerinin ders müfredatına Çince dersinin eklendiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "Çince'nin ders olarak okutulması müfredata 2019-2020 eğitim öğretim yılında dahil edilecek" ifadesine yer verildi.

Çince'nin ilk aşamada ülke genelinde bulunan 60 okulda 7. sınıftan itibaren ders olarak okutulacağı ifade edilirken, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için ise 150 Çinli öğretmene ülkede istihdam sağlanacağı aktarıldı. - ABU DABİ

Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel

Kaynak: İHA

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