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Bae'de petrol tankerinde yangın

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Şarika açıklarında petrol tankerinde yangın çıktı.

30.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:09
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Şarika açıklarında petrol tankerinde yangın çıktı. Federal Transit İdaresi (FTA), gemide yakıt bulunmadığını; yangının söndürüldüğünü açıkladı.
BAE'de Şarika açıklarında bir yakıt tankerinde yangın çıktı. Kıyıdan görülebilen tankerden siyah dumanların çıktığı görüldü. Panama'ya ait olduğu belirtilen tankerin, Şarika'nın 33 kilometre açıklarında 'imdat çağrısı' yaptığı duyuruldu. Federal Transit İdaresi'nden yapılan açıklamada, olay yerine sevk edilen kurtarma ekiplerinin, tankerin mürettebatını tahliye ettiği belirtilirken, tankerde yakıt bulunmadığı duyuruldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bae'de petrol tankerinde yangın

Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel

Kaynak: DHA


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