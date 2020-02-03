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BAE'den Çin'e dayanışma

Birleşik Arap Emirlikleri, hastalık dramı yaşayan Çin'e dayanışma kampanyası başlattı.

03.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:26
Birleşik Arap Emirlikleri, hastalık dramı yaşayan Çin'e dayanışma kampanyası başlattı. Ülkedeki önemli kuleler Çin'in bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Çin'de korona virüsünden en az 360 hayatını kaybederken çok sayıda vaka tescil ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri zor zamanda yaşayan Çin halk için dayanışma kampanyası başlattığı. Burj Khalifa, Burj Al Arab, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) binası dahil olmak üzere Dubai kentindeki farklı kuleler Çin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. "Wuhan, biz seninleyiz" gibi ifadeler de yayınlandı.
BAE'in Ajansı tarafından yapılan açıklamada, BAE, dost ülke Çin ve onun halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ve bu virüse karşı uluslararası toplumla işbirliği yapmak için tetikte olduğunu belirtti. Ayrıca BAE yetkililer Çin'in çok güçlü bir ülke olduğunu ve bu krizi atlatacağından emin olduklarında da vurguladı. BAE'nin Al Ayn şehrinde ise Hazza Bin Zayed Stadyumu dayanışma kampanyasında da katıldı ve Çin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
(İHA)
BAE'den Çin'e dayanışma

Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: İHA


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