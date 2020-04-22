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BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildi - BOLU

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

22.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:12
Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Dubai'den havalanan Tük Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Bolu'ya getirildi.
Sağlık kontrollerinin ardından 353 yolcu, polis eşliğinde 14 otobüsle karantina için önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Gölköy yerleşkesi içindeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.
Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.
Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Bolu AFAD İl Müdürü Celal Kürşat Bozkurt ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, yolcuların yurda yerleştirilmesine refakat etti. BAE’den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildi - BOLU

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Bolu, Güncel , Haber
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