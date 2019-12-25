Haberler » Güncel » BAE'den İsrail'e Hanuka Bayramı tebriği - Haber

BAE'den İsrail'e Hanuka Bayramı tebriği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aralarında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen İsrail'deki Yahudilerin Hanuka Bayramını kutladı.

25.12.2019 03:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 03:22 BAE'den İsrail'e Hanuka Bayramı tebriği
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aralarında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen 'deki Yahudilerin Hanuka Bayramını kutladı.
İsrail Dışişleri Bakanı Genel Müdürü Yuval Rotem'in konuyla ilgili açıklamaları, Bakanlığa bağlı "IsraelArabic" isimli Twitter hesabından paylaşıldı.
Rotem, "Hanuka Bayramı münasebetiyle güzel tebrikler aldık. Bu kapsamda BAE'nin diğer ülkelerdeki elçiliklerinden de tebrik almaktan mutluluk duyduk." ifadesini kullandı.
Rotem, bu tür "sıcak" mesajları takdir ettiklerini ve İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin 2020'de artmasını temenni ettiklerini belirtti.
BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid 21 Aralık'ta, yazar Ed Husain'e ait, "İslam'ın reformu: Orta Doğu'da bir Arap-İsrail ittifakı şekilleniyor" başlıklı makaleyi Twitter hesabından paylaşmıştı.
Makalede "Arap dünyası ile İsrail arasındaki yakınlaşma ve normalleşme süreci", "İslam'da reform ve yenileşme olarak" tanıtılmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da BAE Dışişleri Bakanının tweetini paylaşmış ve "İsrail ile birçok Arap ülkesi arasında gerçekleşen yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Artık barış ve normalleşme vakti gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail ile BAE arasında diplomatik ilişkiler bulunmasa da son zamanlarda iki ülke arasında yaşanan yakınlaşma dikkati çekiyor.
Hanuka Bayramı, İbrani takvimine göre Kislev ayının 25'inde başlıyor ve sekiz gün sürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

03:59   HURDALIK ALANDAKİ YANGIN 2 GECEKONDUYU KÜL ETTİ - Haber
03:51   Vatikan'da geleneksel Noel ayini yapıldı - Haber
03:30   Şehit polisin naaşı memleketine uğurlandı - Haber
03:24   Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Haber
03:22   BAE'den İsrail'e Hanuka Bayramı tebriği - Haber
00:04   İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Haber
22:52   Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Haber
22:50   Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
22:33   Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı - Haber
22:30   Uzun namlulu silahını temizlemek isteyen özel harekat polisi, silahın ateş alması sonucu şehit oldu - Haber
25.12.2019 04:11:59