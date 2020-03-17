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BAE'den İtalya'ya dayanışma

Birleşik Arap Emirlikleri, ağır korona virüsü krizini yaşayan İtalya'ya desteğini göstermek için Dubai'deki dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife binasını İtalya bayrağının renkleriyle aydınlattı.

17.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:32
BAE'den İtalya'ya dayanışma
Birleşik Arap Emirlikleri, ağır korona virüsü krizini yaşayan İtalya 'ya desteğini göstermek için Dubai 'deki dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife binasını İtalya bayrağının renkleriyle aydınlattı.

İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 160'a yükselirken, 28 binden fazla vaka tescil edildi. Birleşik Arap Emirlikleri, ağır korona virüsü krizini yaşayan İtalya'ya desteğini göstermek için Dubai'deki dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife binasını İtalya bayrağının renkleriyle aydınlattı.

İtalya'ya "Biz Seninleyiz" tarzında ifadeler de yayınlandı. - DUBAİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Dubai, Güncel

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