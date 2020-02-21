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BAE'den kalkan 2 kargo uçağı Libya'da Hafter'e ait üsse indi

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) kalkan 2 kargo uçağının Halife Hafter milislerine ait askeri üsse indiğini duyurdu.

21.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:24BAE'den kalkan 2 kargo uçağı Libya'da Hafter'e ait üsse indi
Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) kalkan 2 kargo uçağının Halife Hafter milislerine ait askeri üsse indiğini duyurdu.
UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Suveyhan Askeri Hava Üssü'nden kalkan 2 askeri kargo uçağının Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerce kontrol edilen Merc Askeri Üssü'ne indiği belirtildi.
Bunlardan birinin Rus yapımı "Ilyushin" tipi kargo uçağı olduğu kaydedilen UMH açıklamasında, diğer uçağın tipi hakkında ise bilgi verilmedi.
Uluslararası hava trafiği gözlemcileri, 12 Ocak-7 Şubat tarihlerinde BAE'deki askeri havaalanlarından Libya'nın doğusuna 40 kargo uçağının sefer yaptığını açıklamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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