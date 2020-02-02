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BAE'den Moritanya'ya 2 milyar dolarlık yatırım desteği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Moritanya'da yatırım ve kalkınma projeleri geliştirmek ve kredi sağlamak için bu ülkeye 2 milyar dolar tahsis etti.

02.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:32BAE'den Moritanya'ya 2 milyar dolarlık yatırım desteği
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 'da yatırım ve kalkınma projeleri geliştirmek ve kredi sağlamak için bu ülkeye 2 milyar dolar tahsis etti.
BAE ajansı WAM'a göre, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in talimatı doğrultusunda Moritanya için 2 milyar dolar tahsis edildiği ifade edildi.
Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, dün resmi temaslarda bulunmak üzere BAE'ye gitmişti.
İki ülke yetkilileri bugün karşılıklı vize muafiyeti, askeri ve teknik iş birliği alanlarında bir dizi mutabakat zaptı imzalamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Moritanya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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