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BAE Dışişleri Bakanı bin Zayid'den 'Yüzyılın Anlaşması' planını destekleyici paylaşım!

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde dünyaya duyurduğu 'Yüzyılın Anlaşması' planına BAE'den destek geldi. BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Filistinlileri ABD'nin sözde barış anlaşmasına karşı çıkmamaya davet eden bir makale paylaştı.

01.02.2020 20:27 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:58

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Filistinlileri ABD'nin sözde barış anlaşmasına karşı çıkmamaya davet eden bir makale paylaştı.

Zayid resmi twitter hesabında New York Times'ta Bret Stephens'in kaleme aldığı "Filistinliler her hayır dediklerinde kaybediyorlar" başlıklı bir makaleyi paylaştı.

"BARIŞ PLANININ REDDEDİLMESİ FİLİSTİNLİLERİN ZARARINA OLUR"

Makalede, Yasir Arafat'ın, İsrail'in, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulması teklifini reddettiği hatırlatılarak, bugün de sözde barış planının reddedilmesinden en az Filistinlilerin çıkarı olacağı öne sürüldü.

Sözde barış planının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunulmuş bir hediye olduğu belirtilen makalede, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu adımla Ramallah'taki Filistinlilerin gönlünü kazanmak yerine Florida'daki Yahudi seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir girişimde bulunduğu vurgusu yapıldı.

YÜZYILIN ANLAŞMASI'NIN İLAN EDİLDİĞİ TOPLANTIYA BAE DE KATILMIŞTI

Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtilen sözde barış planının ilan edildiği toplantıya BAE'nin ABD Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, Bahreyn'in ABD Büyükelçisi Abdullah bin Raşid Al Halife ve Umman'ın ABD Büyükelçisi Huneyne el-Mugıyriyye de katılmıştı.

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BAE Dışişleri Bakanı bin Zayid'den 'Yüzyılın Anlaşması' planını destekleyici paylaşım!

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Kaynak: AA


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