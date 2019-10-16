Haberler » Güncel » 'BAE gibi Suudi Arabistan'ı da Yemen'den kovacağız'

"BAE gibi Suudi Arabistan'ı da Yemen'den kovacağız"

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki müdahalesini "işgal" olarak nitelendirdi.

16.10.2019 20:42
Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki müdahalesini "işgal" olarak nitelendirdi.
Kerman, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İşgalci BAE'yi neredeyse tamamen ülkeden çekilmeye zorladığımız gibi işgalci Suudi Arabistan'ı ve vesayetini de ülkeden çıkmaya zorlayacağız." ifadelerini kullandı.
Tevekkül Kerman, Yemen halkının, "Suudi Arabistan'ın zorbalık ve eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih rejimiyle yapılan yolsuzluk anlaşmaları aracılığıyla gasbettiği" tarihi haklarını da geri alacağını kaydetti.
Suudi Arabistan'da Kasım 2011'de Yemen'de yönetimin devredilmesi için Körfez Girişimi Yürütme Mekanizması Anlaşması imzalandığını hatırlatan Kerman, Riyad'ın bu anlaşmaya aykırı davranmak ve baltalamak için her şeyi yaptığını savundu.
Yemenli aktivist, paylaşımında ayrıca, "Yemen için çözüm Suudi Arabistan vesayetinden ve hegemonyasından kurtulmakla, şer odaklarını ülkeden kovmakla başlıyor." ifadelerine yer verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:12 BM Daimi Temsilcisi: BM, DEAŞ teröristlerinin kaçmasından endişe duyuyor
22:10 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, KKTC'de temaslarda bulundu
22:09 Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu
22:08 Malatya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
22:07 - Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Gojkoviç ile görüştü
22:06 Kalın: Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur
22:01 Ağasarlılardan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
16.10.2019 22:13:15