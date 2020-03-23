BAE koronavirüs nedeniyle tüm uçak seferlerini 2 hafta durdurma kararı aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm uçak seferlerinin 2 hafta süreyle durdurulacağını açıkladı.BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, alınan kararın 25 Mart itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.Açıklamada, BAE'ye tüm doğrudan ve transit yolcu seferlerinin 2 hafta süreyle askıya alındığı bilgisine yer verildi.Zorunlu kargo ve tahliye uçuşlarının yasak kapsamına girmediği belirtilen açıklamada, bu uçuşların Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında yapılacağı duyuruldu.BAE'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı da 153 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA