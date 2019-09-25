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Bae'nin ilk astronotu uzaya gidiyor

25.09.2019 17:51Bae'nin ilk astronotu uzaya gidiyor


Dünya

Kaynak: DHA

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