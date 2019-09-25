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Bae'nin ilk astronotu uzaya gidiyor
25.09.2019 17:51
Dünya
Kaynak: DHA
ABD'de azledilme süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar
Trump'ın Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları yayınlandı
Almanya'da elinde Türk bayrağı dövmesi bulunan Türk genci okula alınmadı
Erdoğan'ın BM'deki konuşmasının ardından İsrail'den bir tepki çeken hamle daha: Kudüs Bakanı gözaltında
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