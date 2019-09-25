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Bae'nin ilk astronotu uzaya gidiyor

BAE'nin ilk astronotu uzaya gidiyorKazakistan, (DHA) ? Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-15 adlı uzay mekiği ve 3 kişilik mürettebatı uzaya fırlatıldı.

25.09.2019 17:52
BAE'nin ilk astronotu uzaya gidiyor
Kazakistan, (DHA) ? Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-15 adlı uzay mekiği ve 3 kişilik mürettebatı uzaya fırlatıldı.
ABD'li astronot Jessica Meir, Rus kozmonot Oleg Skripochka ve Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Hazzaa Ali Almansoori başarılı bir şekilde yolculuklarına devam ediyorlar. Uzaya ilk defa bir Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşının gittiğini belirten NASA, ekibin yüzden fazla biyolojik ve bilimsel deney yapacaklarını belirtti.
Bae'nin ilk astronotu uzaya gidiyor

DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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