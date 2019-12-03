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BAE'nin Şam Maslahatgüzarı'ndan Esed rejimine övgü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam Maslahatgüzarı Abdulhakim en-Naimi, Suriye'deki Beşşar Esed rejimini övdü.

03.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:06BAE'nin Şam Maslahatgüzarı'ndan Esed rejimine övgü
ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Maslahatgüzarı Abdulhakim en-Naimi, 'deki Beşşar Esed rejimini övdü.
Moskova merkezli Rusya el-Yevm internet sitesinin haberine göre, Naimi, ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının 48'inci yıl dönümü dolayısıyla BAE'nin Şam Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda konuştu.
Ülkesinin Esed rejimine yönelik politikasındaki değişime işaret eden Naimi, "BAE ve Suriye arasında güçlü, sağlam ve ayrıcalıklı ilişkiler var." dedi.
Esed rejiminden "ferasetli bir yönetim" olarak söz eden Naimi, Suriye'nin tamamında güvenlik ve istikrara ulaşılmasını temenni ettiklerini belirtti.
Resepsiyona katılan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal el-Mikdad ise "Suriye'nin terörle savaşında BAE'nin desteğini unutmayacağız." diye konuştu.
BAE, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'de Şam'daki büyükelçiliğini kapatmış, 7 yıllık bir aranın ardından 2018'de yeniden açmıştı.
Arap Birliği, Esed rejiminin halk ayaklanmalarını bastırmak için askeri güç kullanmasının ardından Suriye'nin üyeliğini Kasım 2011'de askıya almıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Beşşar Esed, Suriye, Şam, Güncel

Kaynak: AA

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