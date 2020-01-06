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BAE: Petrol tedariki için Suudi Arabistan ile birlikte çalışacağız

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail al-Mazroui, petrol piyasalarındaki görülebilecek olası dengesizliğin önlenmesi ve küresel petrol piyasalarında mevcut tedarikin sürdürülmesi için Suudi Arabistan ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

06.01.2020 13:23 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:23 BAE: Petrol tedariki için Suudi Arabistan ile birlikte çalışacağız

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail al-Mazroui, petrol piyasalarındaki görülebilecek olası dengesizliğin önlenmesi ve küresel petrol piyasalarında mevcut tedarikin sürdürülmesi için Suudi Arabistan ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Mazroui'nin açıklamaları, Orta Doğu'da ABD ve İran çatışması sebebiyle yükselen gerilimlerin ardından Birleşik Krallık ve Japonya'nın Basra Körfezi'ndeki ticari gemilerin korunması için ordularını görevlendirmeye hazır oldukları açıklaması sonrası yapıldı.

Bunun yanında, Saudi Aramco hisseleri Pazartesi günü yüzde 0.43 düşüşle 34.40 riyale (9.17 dolar) gerileyerek, Aralık ayındaki halka arzından bu yana görülen en düşük düzeyini gördü.

Gelişmelere paralel olarak petrol piyasalarında Brent ham petrolü varil başına yüzde 1.92 artışla 69.94 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 1.65 artışla 64.09 dolara yükseldi.



Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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