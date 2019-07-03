03.07.2019 11:40
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BAE Şeyhi'nin oğlu Londra'da ölü bulundu

BAE Şeyhi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika kentinin yöneticisi Şeyh Sultan bin Muhammed Al Kasimi'nin oğlu, İngiltere'deki evinde ölü bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika kentinin yöneticisi Şeyh Sultan bin Muhammed Al Kasimi'nin oğlu, İngiltere'deki evinde ölü bulundu.

BAE Şeyhi Sultan bin Muhammed Al Kasimi'nin İngiltere başkenti Londra'da yaşayan oğlu Halit bin Sultan (39) evinde ölü bulundu. BAE'li yöneticiler olay ile ilgili açıklama yapmazken, birçok Arap ülkesinden taziye mesajı geldi. Ülkede bütün bayraklar yarıya indirilirken, üç günlük yas ilan edildi.

Yapılan incelemede, Halit bin Sultan'ın evinde uyuşturucu bulunduğu kaydedildi. Ancak İngiltere polisinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Halit bin Sultan'ın moda sektöründe çalıştığı biliniyordu. - DUBAİ
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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