BAE Şeyhi'nin oğlu Londra'daki evinde ölü bulundu!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminde yer alan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi öldü.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; ihbar üzerine Kasimi'nin Knightsbridge semtindeki evine giden acil servis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu buldu. Gazeteye konuşan kaynaklar, 39 yaşındaki erkek giyim markası sahibi Kasimi'nin ölü bulunduğu evde uyuşturucu kullanıldığını ve parti yapıldığını söyledi.

Ancak Londra polisi, bu iddiayı henüz ne teyit etti ne de yalanladı. Nedeni henüz netleşmeyen trajediye ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı.

Sosyal medyada yayınlanan açıklama.

ÜÇ GÜN YAS İLAN EDİLDi, BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Şeyh Halid'in doğduğu Şarika kentinde üç gün ulusal yas ilan edilirken, bayraklar yarıya indirildi.

1972 yılından bu yana Şarika kentini yöneten Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi, ikinci kez bir oğlunu kaybediyor. 1999 yılında en büyük oğlu aşırı doz eroin sebebiyle ölmüştü.

ŞEYH HALİD BİN SULTAN EL-KASİMİ KİMDİR?

Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinde dünyaya geldi, dokuz yaşında İngiltere'ye taşındı.

Kent şehrindeki prestijli Tonbridge School'da eğitim gören Şeyh Halid, Londra'daki Imperial College'da Fransızca ve İspanyolca öğrendi.

Sonrasında mimarlık okuyan ve moda eğitimi aldığı Central Saint Martins'e devam eden Şeyh Halid, 2008'de Qasimi Homme adlı erkek giyim markasını kurdu.