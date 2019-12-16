Haberler » Güncel » BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber

BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

Birleşik Arap Emirlikleri adına ABD'de lobicilik faaliyetleri yürüten bir kuruluşun, ABD'li bazı senatörlere Türkiye'ye yaptırım uygulaması için çalışma yaptığı ortaya çıktı.

16.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:15

Kamuya açık kaynaklardan edinilen mail kayıtlarına göre, 'ye 'deki operasyonları nedeniyle yaptırım öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından, Akin Gump isimli Washington merkezli lobicilik firması, ABD'li iki senatöre bir mail gönderdi. Firmanın 7 Kasım tarihli mailinde, senatörlere BAE'nin Washington Büyükelçiliği adına ulaşıldığı belirtildi.

"BAE, TÜRKİYE'DE KARŞI YAPRIM ADIMLARINI DESTEKLİYOR"

BAE'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı kınadığı vurgulanan mailde, "BAE, ABD Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı gibi Türkiye'ye karşı yaptırım adımlarını destekliyor." ifadesine yer verilmesi dikkati çekti.

KATAR HEDEF GÖSTERİLDİ

Mailde, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE)'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınarken, Katar'ın bu harekatı desteklediği ve Türkiye'ye desteğini arttırdığı kaydedildi.

Söz konusu desteğe ilişkin bazı linklerin de paylaşıldığı mailin sonunda, "ABD, Suriye'deki gelişmeleri izlemeye devam ederken ve Senato Türkiye'ye yönelik yaptırımları düşünürken, bu bilgilerin size yardımcı olmasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi. Mailin hangi senatörlere atıldığına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Öte yandan, BAE'nin Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.

NE OLMUŞTU?

ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, geçen hafta Türkiye'ye, Rusya'dan S400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başka yasa tasarısı 29 Ekim'de Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Senato Genel Kurulunda da kabul edilmesi halinde, Senato ile Temsilciler Meclisindeki yaptırım tasarılarının metinleri tamamen aynı olmadığı için Trump'ın önüne gitmeden önce komisyonda iki tasarının tek bir metin haline getirilmesi gerekiyor.

BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:35 KARTAL SAHİLİNDE MOTOSİKLET KAZASI - Haber
23:34 Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi nihai sonuçları açıklandı - Haber
23:32 ŞİŞLİ'DE YANGINDA EVDEKİ 5 KİŞİ 3 KÖPEKLERİNİ DE YANLARINA ALARAK CANLARINI KURTARDI - Haber
23:31 İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti - Haber
23:30 Kılıçdaroğlu Kazakistan bağımsızlık günü programında konuştu 3- (AKTÜEL) - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haber
16.12.2019 23:41:06